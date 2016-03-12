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    Хиддинк: «Коста – очень прямолинейный человек, особенно когда злится»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал об особенностях характера игроков лондонской команды Диего Косты и Эдена Азара.

    «У каждого своя харизма. Если вы посмотрите на Диего Косту, то он очень прямолинейный, особенно когда злится, а у Азара другой характер. Люди по-разному выражают себя, и это не значит, что Эден не погружается в игру с головой, и что нам надо ему посочувствовать. Он предан команде и полностью отдается игре, поэтому я его защищаю. Он переживает и знает, что ему надо показывать лучшую форму», – отметил Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

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    12.03.2016 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 марта 2016, 14:01

      Азар наверное только теперь стал понимать кто такой Месси, которому удается такое большое время держать себя на высочайшем уровне! И Гетце кстати тоже в ахуе, как Месси это удается!

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      Рейтинг: +10

      Хамес10Джейм 12 марта 2016, 16:38

      да согласен

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      Рейтинг: +284

      Kano 12 марта 2016, 14:05

      Прав конечно. Кто-то более эмоциональный(Клопп), а кто то спокойный(Ван Гаал).

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