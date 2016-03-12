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    Анчелотти: «Если Месси физически готов на 100%, то нейтрализовать его невозможно»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, каким образом можно нейтрализовать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Применять персональную опеку к Месси очень трудно. Этот игрок должен действовать на очень высоком уровне, чтобы сдержать его. Лучший способ сдержать Месси – это усилие всей команды и сокращение дистанции между линиями. Важно насытить середину поля большим числом футболистов, чтобы разрушить игру «Барселоны» и не позволить ей играть в свой футбол. Это сократит возможности Месси, будет мешать ему получать мяч. Также нужно пытаться лимитировать его на фланге, поскольку, продвигаясь к центру, он получает возможность наносить удар своей левой. Но, делая все это, можешь столкнуться с другой проблемой: в арсенале «Барселоны» и другие приемы. Если сконцентрироваться лишь на Месси, опасность может исходить от других игроков. Вывод мой таков: если Месси физически готов на 100%, то нейтрализовать его невозможно. И здесь не имеет значения ни тренер, ни тактика, ни стратегия обороны. Огромный талант Месси не позволяет болельщикам предвосхищать его действия, так что возможности контролировать его нет», — цитирует Анчелотти Sina Sports.

    Напомним, что именитый итальянец по окончании текущего сезона возглавит «Баварию».

    Источник: UA-Футбол

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    12.03.2016 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 12 марта 2016, 13:37

      Не скромничай Анчи, твой Реал это делал. Да и другие клубы и игроки тоже

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