Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель: «Обамеянг никуда не уходит»

    Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель уверен, что форвард Пьер-Эмерик Обамеянг счастлив в Дортмунде.

    «Все должны понимать, что у Обамеянга долгосрочный контракт с «Боруссией», и он не уйдет из команды. Пьер-Эмерик продлил контракт с клубом, потому что ему здесь комфортно. Он понимает, что может развиваться и расти как футболист, находясь здесь.

    «Боруссия» преследует поставленные цели. Мы хотим сохранить состав, так что наша задача — сохранить Обамеянга. Я не могу видеть будущее, но я, как тренер, очень счастлив, что у Обамеянга долгосрочный контракт с клубом», — сказал Тухель.

    В текущем сезоне в 24-х матчах Бундеслиги габонец забил 22 гола.

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 07:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 12 марта 2016, 11:38

      Ну естественно не уйдёт, у Реала ж трансферный запрет, а журналюги, забыв про него целую стаю уток в небо запустили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +204

      Gagarin56 > Hiddink95 12 марта 2016, 13:41

      Запрет будет действовать после летнего то

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11