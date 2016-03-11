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    Макларен: «Я очень разочарован увольнением и уверен, что мы и так бы остались в АПЛ»

    Бывший главный тренер «Ньюкасла» Стив Макларен опубликовал заявление на тему своей отставки. Напомним, сегодня клуб возглавил Рафаэль Бенитес, перед которым стоит задача сохранить место «Ньюкасла» в АПЛ.

    «Я очень разочарован таким решением. Я понимаю, какие чувства вызывают результаты команды, а также тот факт, что клуб постепенно оказался в зоне вылета. При этом меня не покидает уверенность, что мы остались бы в АПЛ с перспективой постройки новой команды на следующий сезон», – сказано в заявлении Макларена.

    Источник: Mirror.co.uk

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    11.03.2016 20:10
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