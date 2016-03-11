Кержаков, Гилерме и Крицюк вызваны в сборную России на матчи с Литвой и Францией

На официальном сайте РФС объявлен список игроков, которые будут вызваны в национальную сборную для подготовки к товарищеским матчам с Литвой (26 марта, Москва) и Францией (29 марта, Париж). Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Леонидом Слуцким рассчитывает на 29 футболистов. Сообщается, что данная заявка еще может претерпеть изменения.

Отметим, что впервые вызова в сборную удостоились Гилерме из столичного «Локомотива» и Станислав Крицюк, представляющий «Краснодар».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - «Зенит»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег Кузьмин («Рубин»), Дмитрий Торбинский («Краснодар»).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - «Динамо»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все - ЦСКА), Олег Иванов («Терек»), Илья Максимов («Анжи»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба - «Локомотив»), Олег Шатов, Артур Юсупов (оба - «Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба - «Зенит»), Александр Кержаков («Цюрих»), Федор Смолов («Краснодар»).