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  • Кержаков, Гилерме и Крицюк вызваны в сборную России на матчи с Литвой и Францией

Кержаков, Гилерме и Крицюк вызваны в сборную России на матчи с Литвой и Францией

11 марта 2016, 13:09
26

На официальном сайте РФС объявлен список игроков, которые будут вызваны в национальную сборную для подготовки к товарищеским матчам с Литвой (26 марта, Москва) и Францией (29 марта, Париж). Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Леонидом Слуцким рассчитывает на 29 футболистов. Сообщается, что данная заявка еще может претерпеть изменения.

Отметим, что впервые вызова в сборную удостоились Гилерме из столичного «Локомотива» и Станислав Крицюк, представляющий «Краснодар».

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гилерме («Локомотив»), Станислав Крицюк («Краснодар»), Юрий Лодыгин («Зенит»).

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич (все - ЦСКА), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба - «Зенит»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Олег Кузьмин («Рубин»), Дмитрий Торбинский («Краснодар»).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Игорь Денисов, Алексей Ионов (оба - «Динамо»), Александр Головин, Алан Дзагоев, Роман Широков (все - ЦСКА), Олег Иванов («Терек»), Илья Максимов («Анжи»), Павел Мамаев («Краснодар»), Александр Самедов, Дмитрий Тарасов (оба - «Локомотив»), Олег Шатов, Артур Юсупов (оба - «Зенит»).

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин (оба - «Зенит»), Александр Кержаков («Цюрих»), Федор Смолов («Краснодар»).

Источник: РФС
Чемпионат Европы Россия Россия
Комментарии (26)
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REDWHITE_
1457691618
кокорин в сборной, теперь я спокоен!))) аха-ха
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ФК Зенит всея Руси
1457692728
Удачи нашим.
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Dammit
1457692810
Хорошо,что Гилерме вызвали, боялся,что его принципиально не буду брать. Последний матч отвратно сыграл,но в 2015 был на высоком уровне
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Distemp
1457693583
С такими нападающими наа на Евро ничего ни светит!
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THESAND
1457694266
Головин? Юсупов, Кокорин, Серьезно? Гилерме за то, что паспорт получил? Нынче он мёртвый. Самедов тоже. Хорошо хоть "данная заявка еще может претерпеть изменения.", может нейролептики тренерского штаба действовать начнут ближе к концу марта.
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Petrak86
1457694749
да, с нападающими беда просто... Вот объективно - все нападающие уровня игроков глубокого запаса для такой команды, которая планирует серьезно выступить на ЧМ-2018 (про чемпионство я не говорю, это смешно, речь хотя бы про 1/4 финала). Ни одного форварда высокого уровня нет в заявке... А если исключить трех защитников из ЦСКА - то и обороны как таковой у нас нет
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Громит
1457694825
Ну хоть так. Лучше старый Керж в нападении, чем молодые буратинки Коко и Дзюбиньо.
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Romio-xxx
1457698490
Представляю,как сейчас обидно Реброву,который потеет за Спартак,а вместо него вызывают легионера и продажного Крицюка,которому только бабло зарубежное нужно!!!Желаю Слуцкому обосраться после этого!!!!Я ЗА РУССКИХ!!!
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kozh
1457700520
А Гилерме зачем? Может для того, чтобы в свои ворота забивал!?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457709354
Лучшие из худших.
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