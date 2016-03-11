Гризманн: «О возвращении во Францию речь даже не идет»

Правильно! Ла-Лига - супер, Атлетико - достойно! Франция, Италия - отстой! В АПЛ - бурление овна.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о командных и личных целях в этом сезоне.
«Мои цели – как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, а затем выиграть чемпионат Европы. Я не хочу уходить из «Атлетико».
В Примере наша цель – финишировать в тройке.
Что касается индивидуальных успехов, то я попробую забить больше, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, что превышу цифру в 24 гола. Я уверен в себе и становлюсь все более совершенным игроком», – сказал Гризманн.
Также футболист прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «ПСЖ».
«В футболе никогда не знаешь наверняка, но о возвращении во Францию речь даже не идет».