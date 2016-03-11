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    Гризманн: «О возвращении во Францию речь даже не идет»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о командных и личных целях в этом сезоне.

    «Мои цели – как можно дальше пройти в Лиге чемпионов, а затем выиграть чемпионат Европы. Я не хочу уходить из «Атлетико».

    В Примере наша цель – финишировать в тройке.

    Что касается индивидуальных успехов, то я попробую забить больше, чем в прошлом сезоне. Надеюсь, что превышу цифру в 24 гола. Я уверен в себе и становлюсь все более совершенным игроком», – сказал Гризманн.

    Также футболист прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «ПСЖ».

    «В футболе никогда не знаешь наверняка, но о возвращении во Францию речь даже не идет».

    Источник: Goal.com

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    11.03.2016 00:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 марта 2016, 00:14

      Правильно! Ла-Лига - супер, Атлетико - достойно! Франция, Италия - отстой! В АПЛ - бурление овна.

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