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Заработал сайт нового стадиона ЦСКА

10 марта 2016, 17:30
5

В четверг был официально запущен сайт стадиона ПФК ЦСКА. В четырех открытых разделах уже доступна информация об истории стадиона и актуальных событиях, цифры и факты о самой арене, визуализация и опции для бронирования VIP-лож, а также информация коммерческого характера для возможной аренды или приобретения офисов на стадионе.

Ближе к официальному открытию самого стадиона, которое ожидается во втором квартале 2016 года, посетителям сайта станут доступны опции покупки билетов и абонементов.

«Мы хотим общаться с нашей аудиторией – будущими посетителями стадиона Профессионального футбольного клуба ЦСКА – уже сейчас, узнавать их лучше, понимать их, и одновременно с этим выводить на новый уровень саму арену – формировать представление о ней, отношение к ней. Люди тянутся туда, где всегда есть жизнь, поэтому мы решили сделать так, чтобы в социальных СМИ арены каждый смог найти что-то для себя. Сайт также поможет нашей аудитории контактировать со стадионом. Это крайне ответственный шаг, который мы доверили нашим хорошим знакомым и профессионалам своего дела – ЦСК «Апостол»», – объявил президент Профессионального футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

Перед ЦСК «Апостол» была поставлена задача сделать сайт максимально информативным для болельщиков и полностью отразить концепцию стадиона, предусматривающую наличие делового центра, в котором кипит жизнь 24/7, совмещенного с современной, мультифункциональной и очень популярной спортивной площадкой.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (5)
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REDWHITE_
1457621620
НА КОНЦЛАГЕРЬ С ВЫШКОЙ ПОХОЖЕ)) АХА-ХА
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Aztec58
1457627980
Апостол? Не тот ли самый, оказавшийся предателем - Иуда Искариот? Для Гинера в самый раз, ага.
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