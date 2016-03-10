Власти Москвы отказались называть станцию метро в честь ЦСКА

Мэрия Москвы решила не переименовывать станцию метро «Ходынское поле» в честь ЦСКА, сообщил член профильной комиссии Андрей Лапшин.

«Строящаяся станция метро находится на территории парка «Ходынское поле». Рядом с парком размещается большой торговый центр «Авиапарк», стадион ЦСКА и федеральный арт-центр современного искусства. И было решено не менять название, так как Ходынское поле — это историческая местность, известная с XIV века» - сказал Лапшин.

Напомним, что открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину подписали более 8 тысяч человек.