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Власти Москвы отказались называть станцию метро в честь ЦСКА

10 марта 2016, 11:07
24

Мэрия Москвы решила не переименовывать станцию метро «Ходынское поле» в честь ЦСКА, сообщил член профильной комиссии Андрей Лапшин.

«Строящаяся станция метро находится на территории парка «Ходынское поле». Рядом с парком размещается большой торговый центр «Авиапарк», стадион ЦСКА и федеральный арт-центр современного искусства. И было решено не менять название, так как Ходынское поле — это историческая местность, известная с XIV века» - сказал Лапшин.

Напомним, что открытое письмо мэру Москвы Сергею Собянину подписали более 8 тысяч человек.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА
Комментарии (24)
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СК
1457598064
Ну да, конечно, станцию метро «Спартак» называть можно, а «ЦСКА» нельзя - «историческая местность».
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Fandorine
1457599303
Просто это письмо Гинер не подписал.
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Дон-Батя
1457599331
Собянин за коней видимо не гоняет!))
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ФК Зенит всея Руси
1457600643
Где же логика. В честь пары клубов-доходях, которые доживают последние дни в высшем дивизионе, метро названы, а в честь единственного за последнее десятилетие московского клуба-чемпиона они решили метро не называть. Всё у них вверх тормашками, начиная с мозгов и кончая всем остальным.
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Etiainen
1457601216
чего захотели кони... в ипподром переименовать станцию...
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Тяп-Ляп.
1457603064
А ведьи правда-недостойны.
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CSKA №1
1457604014
Козлы!!!
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Infl1ght
1457604801
Ура! Здравый смысл восторжествовал.
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GM
1457608433
Свино-бомжи уже все отметились в комментах? :)
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spartach n1
1457611429
Из за трёх болельщиков конюшни станцию переименовывать ? Достаточно уже что есть Коньково
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