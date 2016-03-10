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    Хиддинк: «Азару не стоило так делать»

    Наставник «Челси» Гус Хиддинк признался, что его разочаровал Эден Азар, который обменялся футболками с полузащитником «ПСЖ» Анхелем Ди Марией во время перерыва.

    «Фанаты имеют право освистывать любого. Я понимаю их чувства.

    Азар заработал неприятную травму. Обмен футболками я не видел, но знаю о нем. Я не говорю, что ничего не знаю – это было бы слишком просто. Да, не стоило так делать, но в некоторых странах такое поведение – норма.

    Меня это не особо заботит. В других странах футболками обмениваются в перерыве, чтобы все могли полюбоваться прекрасными картинами футболистов [татуировками]. Не думаю, что это такой уж серьезный проступок», - сказал Хиддинк.

    Ранее поступок Азара раскритиковал Рой Кин.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.03.2016 08:00
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