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    Покеттино: «Раньше ничья с «Арсеналом» была успехом, теперь это – провал»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил, что под его руководством «шпоры» заметно выросли.

    «С «Боруссией» будет нелегко, но это важнейший матч для нас, и мы сильнее, чем когда-либо. «Арсенал» был командой другого уровня пару лет назад, и ничья в дерби считалась успехом, теперь же такой результат вызывает разочарование.

    Наш менталитет изменился – мы должны были выиграть. Мои игроки не могут дождаться матча с «Боруссией» и настроены позитивно», - сказал Покеттино.

    Отметим, что игра станет сотой для аргентинского наставника.

    Источник: Independent.ie

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    10.03.2016 06:33
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