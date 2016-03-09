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    Зидан: «Дырки в гетрах - личное дело Бэйла»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал тот факт, что полузащитник его команды Гарет Бэйл специально делает дырки в гетрах.

    «Бэйл готов играть и это самое главное. А дырки в гетрах - его личное дело», - сказал Зидан.

    По некоторым данным, футболист таким образом страхуется от травм. Бэйл считает, что дырки в гетрах помогают ему снизить нагрузку на мышцы, которые он регулярно травмирует. Впрочем, врачи считают, что это действие даст футболисту лишь психологический эффект.

    Источник: AS

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    09.03.2016 20:27
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 10 марта 2016, 00:54

      Главное самую главную дырку не продырявить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 9 марта 2016, 22:25

      пусть в трусах еще дырок наделает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 9 марта 2016, 22:09

      и в бутсах дырок надо наделать)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 21:13

      Вентиляция, ага.

      4
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