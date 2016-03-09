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  • Матич: «Мы хотим выйти в четвертьфинал и постараться спасти сезон»

Матич: «Мы хотим выйти в четвертьфинал и постараться спасти сезон»

9 марта 2016, 18:32
1

Полузащитник «Челси» Неманья Матич рассказал о настрое команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Лига чемпионов — это возможность спасти сезон, все в команде понимают это. Мы знаем, что это будет непросто, даже крайне трудно.

Это сложный соперник, потому что у них лучшие футболисты, выступающие в чемпионате Франции. Можно подготовиться к матчу, но когда выходишь на поле, то все решает качество игры. Разумеется, будут и тактические тонкости, заготовленные тренерами команд, но, когда играешь такие топ-матчи, предугадать, что случится, невозможно.

Мы хотим выйти в четвертьфинал и постараться спасти сезон, потому что в Премьер-лиге мы были недостаточно хороши», — сказал серб.

Матч состоится сегодня, в 22:45. В первом матче «Челси» уступил на выезде со счетом 1:2.

Источник: ФК «Челси»
Лига чемпионов Лига чемпионов Челси ПСЖ Матич Неманья
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Kano
1457539137
Спасайте, спасайте сезон. С Богом!
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