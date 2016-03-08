Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гол «Лестера» вызвал в городе небольшое землетрясение

    Студент Лестерского университета Ричард Хойл сообщил, что он обнаружил связь между голами «Лестера» и сейсмической активностью в городе.

    «Посредством специальных приборов мы заметили сейсмическую активность в те дни, когда проходят домашние игры «Лестера». 27 февраля время гола нашей команды и время активности совпали. Причиной этого, думаю, стало празднование болельщиками гола», – сказал Хойл.

    Сообщается, что мощность этого землетрясения составила 0,3 балла по шкале Рихтера. 27 февраля «Лестер» проводил домашний матч 27-го тура АПЛ против «Норвича» (1:0).

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2016 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11