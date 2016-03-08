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    Венгер: «Я все время должен всех убеждать, что хорош в своем деле»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не понимает, почему его регулярно критикуют.

    «Я работаю с "Арсеналом" уже 19 или 20 лет и мне постоянно приходится доказывать, что я достоин этой работы. Мне не сложно это делать. Однако я считаю это скучным. Я все время должен всех убеждать, что хорош в своем деле. А ведь я уже 35 лет работаю на высочайшем уровне. Я склонен к самокритике и регулярно думаю о своих ошибках. Вы думаете, что владельцы клуба настолько глупы, что случайно доверяют мне пост главного тренера уже 19 лет?", - сказал Венгер.

    Напомним, что 66-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. За это время команда трижды становилась чемпионом Англии и по 6 раз выигрывала Кубок и Суперкубок Англии.

    Источник: Mirror.co.uk

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    08.03.2016 13:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 8 марта 2016, 15:18

      Уважуха Арсену! И удачи в борьбе за титул!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 8 марта 2016, 14:06

      Удачи Арсен!Тренер великолепный.Сколько смотрю футбол,столько восхищаюсь остроатакующим стилем канониров!Настоящий футбол показывает команда на протяжении все его работы!

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