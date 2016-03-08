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    Малышев: «Шахтер» очень серьезно и ответственно настраивается на встречу с «Андерлехтом»

    Защитник «Шахтера» Максим Малышев рассказал о подготовке команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Андерлехтом».

    «Начали подготовку к игре с бельгийцами. В ближайшие дни будем изучать «Андерлехт». Все детально проанализируем, а Мистер укажет на сильные и слабые стороны их команды. Очень серьезно и ответственно настраиваемся на эту встречу. Наш соперник выбил «Олимпиакос». Это о многом говорит.

    Поединок с бельгийцами будет тяжелее, чем с «Шальке-04»? Трудно сказать заранее. Думаю, что матчи с «Андерлехтом» будут похожи на те, что были с немцами. Легкой игры однозначно ждать не стоит. Все зависит от нас и от того, как мы себя проявим. Бельгийский чемпионат сопоставим с украинским. Соответственно «Андерлехт» по силе можно сравнить с командами первой тройки нашей турнирной таблицы.

    К каждому матчу я отношусь с одинаковой ответственностью, стараюсь показывать на поле максимум. Но, конечно, проще анализировать игру знаменитых клубов. В этом случае мы заранее знаем, чего ждать от того или иного футболиста. В этом плане с «Андерлехтом» нам будет тяжелее, так как мы с ними не встречались ранее. Знаю, что наш соперник делает ставку на молодых талантливых игроков. Воспитывает их, а потом, когда поступает хорошее предложение, продает в топовые клубы. Вы сами знаете, что собой представляет бельгийская сборная. Там много футболистов высочайшего уровня: Де Брюйне, Куртуа, Компани, Лукаку, Азар», - сказал Малышев.

    Матч «Шахтер» - «Андерлехт» состоится 10 марта в 21:00 мск.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    08.03.2016 13:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 8 марта 2016, 13:28


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