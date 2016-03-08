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    Зозуля: «Футбол на Украине потихоньку умирает»

    Нападающий «Днепра» Роман Зозуля, ставший тренером одной из украинских команд по регби, заявил, что спорт и, в частности, футбол на Украине умирает.

    «У меня очень много друзей, знакомых, фанатов в этой команде. Я с ними поддерживаю отношения с тех пор, как приехал в Днепропетровск, а это уже пять лет. Знаю, что у них сейчас такая ситуация, при которой они остались без спонсора. Ребята сами, можно сказать, из последних сил выживают. А сейчас если посмотреть, то спорт в нашей стране потихоньку умирает. Не только регби, но как бы печально это не звучало, можно сказать, что и футбол умирает», – цитирует Зозулю «Футбол-Арена».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2016 10:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 8 марта 2016, 15:17

      Не умирает,а происходит перезагрузка украинского футбола.Клубы начинают отказыватся от заоблачных зар.плат футболистам.Зато все больше молодежи выходит в основах своих команд.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > VityOk(Dynamo Kyiv) 8 марта 2016, 15:40

      Если получится(и в рейтингах не упадут сильно)-то надо брать пример,а не натурализировать всяких немцев и негров

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > андрей андреев 8 марта 2016, 16:39

      года через 3 будет результат.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 13:29

      все какелы на митингах)))
      какой футбол??))

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 марта 2016, 12:50

      Война,не до спорта

      0
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      Рейтинг: +79

      буба спб 8 марта 2016, 12:37

      хоть у кого -то из украинцев хватает мужества это признать, и тем более сказать об этом публично

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