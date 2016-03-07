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    Моура: «Неймар в «ПСЖ»? Легко могу себе это представить»

    Хавбек «ПСЖ» Лукас Моура заявил, что может легко представить форварда «Барселоны» Неймара в футболке парижского клуба.

    «Я с легкостью могу представить Неймара в футболке «ПСЖ», почему бы и нет? Для парижского клуба будет огромной честью, если такой великолепный футболист пополнит его состав. Неймар является феноменальным игроком, он очень опасен. Но ему будет непросто расстаться с «Барселоной».

    Нас с ним связывают дружеские отношения, и мы регулярно поддерживаем общение. Он приятный человек – постоянно счастлив и много улыбается», – сказал Моура.

    Источник: Goal.com

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    07.03.2016 23:20
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