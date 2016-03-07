Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Палермо»: «Все мысли игроков моего клуба заняты только деньгами»

    Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини подверг жесткой критике игру своей команды, отметив, что клубы с гораздо меньшим бюджетом ни в чем не уступают «росанеро» в игровом плане.

    Напомним, по прошествии 28-ми туров «Палермо» располагается на 17-м месте всего в одном очке от зоны вылета.

    «В настоящее время «Палермо» имеет плохой менталитет, команда попросту не играет в футбол. Все мысли футболистов заняты только деньгами. На зарплаты у нас уходит 35 миллионов евро, у «Фрозиноне» – в семь раз меньше, но их отставание от нас составляет всего одно очко. Нам стоит поучиться у «Фрозиноне» и «Карпи», как нужно правильно подходить к игре», – приводит слова Дзампарини Radio Kiss Kiss Napoli.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2016 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11