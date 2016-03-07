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    Дмитрий Черышев: «Летом Денис либо будет играть в «Реале», либо уйдет»

    Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев поделился мнением о будущем своего сына Дениса Черышева, который принадлежит «Реалу» и на правах аренды выступает в «Валенсии».

    – Нет ли у вас опасений, что летом «Реал» вернет Черышева, и он вновь окажется в «золотой клетке»?

    – Могу сказать больше: «Реал» при всех вариантах летом его вернет. Он же принадлежит мадридскому клубу, его вернут из аренды. А что будет потом? Посмотрим.

    – Главное, чтобы тренер «Реала» не поступил с Денисом, как это сделал Бенитес?

    – У сына останется год контракта. Поэтому я не думаю, что они будут его мурыжить. Это не в интересах клуба. Его либо задействуют в игре, продлят контракт или наоборот, продадут. В противном случае, Денис в конце следующего сезона останется свободным агентом. Это не выгодно «Реалу».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2016 14:24
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 7 марта 2016, 20:20

      пусть пока развлекается. голы-то идут значить его место там)))

      -1
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 марта 2016, 19:38

      фигня ваш Черышев

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 марта 2016, 18:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зенит весь шлак собирает, может у них оказаться

      -6
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      Рейтинг: +988

      опус 2 7 марта 2016, 17:38

      Скорее бы ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА Российского футбола,опредилился с клубом ! Вся страна,с замиранием сердца ,следит, какой клуб он выберет ! Ха-Ха !

      0
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 7 марта 2016, 16:59

      Не чего нового не открыл! Это логично,либо Реал либо уйдет

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      Рейтинг: +78

      msbleff 7 марта 2016, 16:16

      смысл оставаться в Реале,если он там так и не заиграет. Скорее всего Валенсия выкупит его

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      Рейтинг: -130

      калач 7 марта 2016, 15:08

      Унаи Эмери тренер Севильи, а этот физрук полотенца стирает после матча

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > калач 7 марта 2016, 17:26

      Остальным нашим тренерам даже полотенца не доверяют)))

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