Рейнгольд: «В провалах «Спартака» виноват Федун. Он не разбирается в футболе»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о проблемах «Спартака», назвав владельца клуба Леонида Федуна источником всех бед красно-белых.

«В первую очередь в происходящем виноват хозяин клуба, т.е. Федун. Я неоднократно говорил, что этот человек вообще не разбирается в футболе. Он многие годы смотрит вот на такой «Спартак»... ну не разбираешься ты – продай клуб, кандидаты есть. Мне хочется, чтобы командой руководил человек, который любит «Спартак», который будет болеть за команду.

Федун же корнями врос в киевское «Динамо», о чем тут говорить?! «Спартак» безобразно провел трансферный период, купил одного Мельгарехо, который, по сути, не нужен. В первую очередь нужно было укреплять центральные зоны в защите и полузащите. На кого тогда Аленичев надеется? Он просто подстроился и все. Я говорю все так, как вижу. Аленичев и Титов были обязаны потребовать нужных для команды футболистов, но этого не произошло, а раз так, отвечать за все главному тренеру», – отметил Рейнгольд.

На данный момент «Спартак» набрал в РФПЛ 30 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.