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  • Рейнгольд: «В провалах «Спартака» виноват Федун. Он не разбирается в футболе»

Рейнгольд: «В провалах «Спартака» виноват Федун. Он не разбирается в футболе»

7 марта 2016, 13:21
54

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением о проблемах «Спартака», назвав владельца клуба Леонида Федуна источником всех бед красно-белых.

«В первую очередь в происходящем виноват хозяин клуба, т.е. Федун. Я неоднократно говорил, что этот человек вообще не разбирается в футболе. Он многие годы смотрит вот на такой «Спартак»... ну не разбираешься ты – продай клуб, кандидаты есть. Мне хочется, чтобы командой руководил человек, который любит «Спартак», который будет болеть за команду.

Федун же корнями врос в киевское «Динамо», о чем тут говорить?! «Спартак» безобразно провел трансферный период, купил одного Мельгарехо, который, по сути, не нужен. В первую очередь нужно было укреплять центральные зоны в защите и полузащите. На кого тогда Аленичев надеется? Он просто подстроился и все. Я говорю все так, как вижу. Аленичев и Титов были обязаны потребовать нужных для команды футболистов, но этого не произошло, а раз так, отвечать за все главному тренеру», – отметил Рейнгольд.

На данный момент «Спартак» набрал в РФПЛ 30 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий Федун Леонид
Комментарии (54)
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Asbjorn
1457347378
Хренас два Лёня продаст клуб
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klkl
1457347495
Верно дед говорит
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slavа0508
1457348436
Да всё верно сказал,,,,,нет не состава нормального и тренер практикант по сути,для чего надо было строить стадион,если так дело и дальше будет идти то не кому будет ходить на него,,,,
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СЛАВА 81
1457351015
Федуну не нужно разбираться в футболе он должен давать деньги. А в поражении виноваты тренера и футболисты. Сколько Титов говорил до прихода в Спартак , что и как нужно делать. В итоге пришел и не выплотил свои идеи. Языком молоть не мешки ворочать.
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cruiff
1457351170
В этом сезоне Федун виноват в том, что назначил тренером дилетанта.
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ФК Зенит всея Руси
1457353730
Вы кусаете руку, которая вас кормит. Без Федуна вы никто. Нищеброды из захолустья. - Уходя, Федун заберёт всех футболистов и Открытие. И новому спонсору придётся начинать с нуля, покупать игроков, уговаривать тренера, выкупать торговую марку "ОАО Спартак-Москва из города Москва", и арендовать у Федуна стадион, чтобы хоть где-то играть. - Вы бомжы. Бездомный, голый и босый Спартак. Пустое место.
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fadda
1457353915
Такое ощущение,что в команде нет явной программы развития клуба.Зимой правильно,что расстались с балластом в виде Озбилиза,Мовсисяна и т.д. Но в команде еще пол состава не соответствуют уровня заявленных притязаний (что за звёзды Макеев,Ананидзе,Гранат,Кирилл Комбаров и ещё пара тройка человек). С этой основы для достижения серьёзных результатов должно остаться 3-4 человека,остальные просто не соответствуют уровню.Нужны как минимум сильный центральный защитник,"умный" центр полузащиты и забивной "хотя бы по российским меркам" нападающий. А что на деле? Федун не даёт деньги на трансферы,мол будет Академией подпитываться.Так,чтобы Академия давала результаты,нужны в основе футболисты,на которых пацаны будут равняться и с кого будут брать пример.Многому юниор научиться у навесового Димы Комбарова или вечного подавальщика надежд Ананидзе?То-то и оно!!! И на счёт тренера/ов. Вы реально сомневаетесь в квалификации Эмери (после ухода выигравшего Лигу Европы) или Якина? Если у тренера нет игроков соответствующих для достижения целей он ну никак ничего не выиграет. Это как индейцы-шли на завоевателей с луками против ружей.Так можно выиграть битву,но войну уж точно проиграешь!!!
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mgordeev
1457355866
у старика маразм.
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кошмарик
1457359831
Титов всегда молчал и будет молчать.. чел без совести, с огромным страхом за свою филейную часть.. Титов всегда предавал...
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Лыков
1457363460
Рыба гниет с головы
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