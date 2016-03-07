Лукаку прокомментировал домашние неудачи «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку сделал официальное обращение к болельщикам клуба по поводу неудачной игры команды в домашних матчах.

«Независимо от того, что говорит большинство людей, я верю, что «Эвертон» способен изменить ситуацию к лучшему.

Мы не добиваемся нужных результатов в домашних матчах. Но впереди у нас две важнейшие домашние игры. Так что давайте будем заодно и выиграем у «Челси» и «Арсенала», – пишет футболист у себя на странице в социальной сети.

Напомним, что «Эвертон» проиграл три из четырех последних домашних матчей.