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    Лукаку прокомментировал домашние неудачи «Эвертона»

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку сделал официальное обращение к болельщикам клуба по поводу неудачной игры команды в домашних матчах.

    «Независимо от того, что говорит большинство людей, я верю, что «Эвертон» способен изменить ситуацию к лучшему.

    Мы не добиваемся нужных результатов в домашних матчах. Но впереди у нас две важнейшие домашние игры. Так что давайте будем заодно и выиграем у «Челси» и «Арсенала», – пишет футболист у себя на странице в социальной сети.

    Напомним, что «Эвертон» проиграл три из четырех последних домашних матчей.

    Источник: Instagram

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    07.03.2016 11:14
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