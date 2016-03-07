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    Венгер: «Мы извлекли уроки из поражений»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что негативные настроения среди болельщиков команды могут повлияет на футболистов.

    «Конечно, я хотел бы, чтобы болельщики были счастливы, но больше я волнуюсь за то, что их настроение может сказаться на уверенности футболистов. Я думаю, что мы извлекли уроки из поражений. Можно жалеть себя, а можно показать реакцию на поражение на поле в следующей игре – вот почему я думаю, что у «Арсенала» все хорошо в психологическом плане», - сказал француз.

    В последних трех матчах АПЛ лондонцы набрали одно очко и сейчас они отстают от лидирующего «Лестера» на восемь баллов.

    Источник: Goal.com

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    07.03.2016 08:14
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