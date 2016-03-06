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    «Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». Смотреть онлайн

    В матче 29 тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» примет «Ливерпуль». Для любого болельщика красных выезд на «Селхарст Парк» после событий 2014 года уже далеко не рядовая игра чемпионата. Надежд на чемпионство в этом сезоне мерсисайдцы не питают, но решать задачу по попаданию в еврокубки на следующий сезон надо, а значит необходимо и побеждать.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало игры «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» в 16:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 15:38
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