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    Морган: «Лестер» стал первопроходцем в АПЛ»

    Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган заявил, что его команда произвела революцию в английской Премьер-лиги.

    «Несмотря на ничью в матче с «Вест Бромвичем» в прошлом туре, у нас неплохое положение в турнирной таблице. Нужно продолжать в том же духе. Мы надеемся, что этого хватит для того, чтобы взять титул. Думаю, вне зависимости от того, что произойдет до конца сезона, «Лестер» стал первопроходцем в АПЛ», - сказал Морган.

    Напомним, после 28 туров чемпионата Англии «Лестер», набрав 57 очков, возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Skysports

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    05.03.2016 13:14
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