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    УЕФА: «До 2018 года не будет новой европейской Суперлиги»

    Член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец поделился мнением относительно слухов о создании новой европейской Суперлиги. По словам функционера, в ближайшее время не планируется вносить изменения в структуру европейских клубных турниров.

    «Я слежу за слухами относительно возможности создания новой европейской Суперлиги, но на данный момент формат европейских клубных турниров до 2018 года зафиксирован и не будет меняться. Понимаю, что все думают о будущем. Мы также думаем о будущем и о том, как сделать любой турнир лучше, но пока никаких изменений в европейских клубных турнирах не планируется, – сказал Лауринец.

    Источник: ТАСС

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    05.03.2016 12:58
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