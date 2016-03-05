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    Черданцев: «У «Арсенала» практически нет шансов на победу над «Тоттенхэмом»

    Известный комментатор Георгий Черданцев дал свой прогноз на матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом».

    «В последние годы матчи между этими командами проходят не очень результативно: в лучшем случае 2:1. Оба претендента на чемпионство в середине недели свои матчи проиграли, «Арсенал» так вообще не в форме — 4 подряд матча без побед. У «Арсенала» много травмированных, команда очень мало забивает, я думаю, что шансов на победу у «Арсенала» практически нет. В дерби ставить на победу всегда рискованно, но в данном случае, учитывая коэффициент больше 2 на победу хозяев, я бы рискнул. Хотя дома «Тоттенхэм» играет не так чтобы уж очень впечатляюще. Но травмы у «Арсенала» и общее состояние команды нужно принят во внимание. Ну и я не успокоюсь, пока не забьет Алексис Санчес», — заявил Черданцев.

    Источник: Sports.ru

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    05.03.2016 10:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +94

      Frenzybm 5 марта 2016, 22:14

      Вот и забил Санчес, и "бляяяястяще" спас команду от поражения) Так что Черданцев может успокоиться.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 5 марта 2016, 13:45

      Тоттен чпокнет сегодня арсенальку с венгеркой

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 5 марта 2016, 12:46

      Хотспур тоже нестабильная команда если матчи брать!В целом матч покажет.
      Ставлю на Арсенал.и думаю не прогадаю)Смог Вэст-Хэм сможет и канонир)))

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 марта 2016, 12:00

      Вот тут как раз забивной матч будет и возможно Арсенал победит даже)но думаю 2-2

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