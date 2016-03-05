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    Моуринью просматривает игроков для «Манчестер Юнайтед»

    Известный специалист Жозе Моуринью, известный по работе с «Челси» и «Интером», нашел себе занятие на ближайшее время. Португальский специалист просматривает игроков, которых он хотел бы пригласить в «Манчестер Юнайтед», хотя у «красных дьяволов» по-прежнему есть главный тренер.

    Сообщается, что основными целями Моуринью являются центральный защитник, полузащитник и забивной нападающий. При этом контракт между португальцем и «МЮ» по-прежнему не подписан, но стороны заключили «джентльменское соглашение».

    Источник: The Sun

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    05.03.2016 06:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 6 марта 2016, 00:12

      Надо признать, но ван Гал то начал давать шанс молодым не от хорошей жизни... восстановятся травмированные и как миленькие уступят место Фелу, Руни, Марсиалю, Валенсии, Янгу...

      0
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      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 5 марта 2016, 23:49

      вот в этом и есть все англичане...в руках за спиной всегда кирпич

      0
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 5 марта 2016, 17:50

      Моуринью, зря ты это делаешь

      1
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      Рейтинг: +206

      skipushkach 5 марта 2016, 14:29

      Ван Гаала оставлять надо,дать ему время(пару сезонов),а там уже смотреть что будет

      2
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      Рейтинг: +720

      Flydis 5 марта 2016, 13:43

      Вангую скорый уход Маты с приходом Моуриньо.

      2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 5 марта 2016, 11:58

      Ван Гаал дает шанс молодым в тот момент когда 17 травмированных,и они дают результат)тут нужно определиться либо моуриньо с непонятной репутацией и как игроки к нему будут относиться либо ЛВГ хоть молодые прогрессируют)

      2
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 5 марта 2016, 11:23

      просматривает защитника, понятно, что для автобуса, МЮ не нужен автобус и Моуриньо..

      2
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 5 марта 2016, 09:38

      надо дать шанс старику

      0
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 5 марта 2016, 09:23

      он отлично работает с молодыми ребятами

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 5 марта 2016, 08:42

      Ван Гаала оставлять надо. Дайте поработать человеку на старости лет.

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