Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смородская: «То, что «Локомотив» вышел из группы ЛЕ – уже хорошо»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала вылет железнодорожников из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Напомним, что москвичи по итогам двухматчевого противостояния уступили турецкому «Фенербахче» с общим счетом (1:3).

    – Ничего такого не произошло. Это спортивная борьба. Вышли из группы – уже хорошо. Бороться в еврокубках не так просто. Да, к сожалению, не удалось подтвердить свой уровень в плей-офф. Можно говорить о том, что сказался перерыв в чемпионате, провалена подготовка к сезону. Но я считаю, что сказался недостаток опыта выступления на международной арене.

    – Нет ли смысла снова вернуться к старой схеме проведения чемпионата России?

    – Это подгон ответа под желаемый результат. То, что несколько клубов вышли из группы Лиги Европы, – уже заслуга новой формулы проведения чемпионата. Мы синхронизировали календарь, и это уже положительно сказывается. Толька два сезона провели по новому формату. Надо продолжать так работать.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2016 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 марта 2016, 20:00

      И в советские времена частенько прорывались в евровесну, и так же вылетали, оправдываясь отсутствием игровой практики, трудностями межсезонья...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2016, 18:38

      Что немцу смерть - то локомотиву в самый раз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 4 марта 2016, 18:20

      вот баба тупая..

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 4 марта 2016, 18:09

      Ну и зачем бороться за высокие места. 6-8 место и хорошо.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Zeff 4 марта 2016, 19:37

      Ваше место не будем занимать

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11