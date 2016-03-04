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    Ходжсон: «Наблюдаю за Рэшфордом в течение двух лет»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон оценил отличную форму форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда и заговорил о возможном вызове футболиста в состав национальной команды на Евро-2016.

    "Я бы не стал исключать такую возможность, но и заранее выдавать авансы тоже не стоит. Просто надеюсь, что он способен и дальше играть хорошо.

    Наблюдаю за Рэшфордом в течение двух лет, знаю его уже довольно давно, он в системе наших сборных.

    Надеюсь, он будет развиваться должным образом и не будет подвергаться огромному давлению.

    Четыре гола в трех матчах – отличный результат, и если он продолжит в том же духе, то это будет здорово как для "МЮ", так и для сборной", – сказал Ходжсон.

    В двух матчах текущего сезона форвард забил четыре гола.

    Источник: BBC

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    04.03.2016 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 4 марта 2016, 10:18

      Что бы не загнулся только !!!

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