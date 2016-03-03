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    Тукманов: «Торпедо» будет жить, команда – играть»

    Президент "Торпедо" Александр Тукманов заявил, что финансовая ситуация в клубе улучшается.

    "Общая сумма наших задолженностей значительная, но она сокращается. В конечном итоге мы ее погасим, перед нашими кредиторами рассчитаемся. Во всяком случае такие заверения от акционеров я получил. Опасности, что "Торпедо" не возобновит сезон, нет. Клуб будет жить, команда – играть.

    Мы предлагаем болельщикам встретиться, предлагаем им самим определить дату и место встречи. Общаемся через наш клуб болельщиков.

    Но информации обратной от них нет. Возможно, ее и не будет. Это же небольшая группа болельщиков, которые стоят в оппозиции клубу. Жизнь команды от этого не остановится", – рассказал Тукманов.

    Напомним, что в нынешнем сезоне "Торпедо" выступает во втором дивизионе в зоне "Центр". После 17 туров "Торпедо" имеет в своем активе 20 очков и делит 9-11 места.

    Источник: Р-Спорт

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    03.03.2016 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 декабря 2016, 09:50

      После 17 туров "Торпедо" имеет в своем активе 20 очков и делит 9-11 места.

      Стрельцов в гробу переворачивается....

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