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    Уткин и Елагин будут комментировать матчи МЛС на канале Eurosport

    Футбольные комментаторы Василий Уткин и Александр Елагин подписали трудовое соглашение с телеканалом Eurosport.

    На этом телеканале они будут комментировать матчи американской лиги МЛС.

    "Василий Уткин дебютирует в МЛС в прямом эфире Eurosport 2 во время матчей „Нью-Йорк Сити – “Торонто" (13 марта в полночь мск) и "Филадельфия Юнион" — "Нью-Инглэнд Революшн", а Александр Елагин 6 марта в 21:30 мск прокомментирует на Eurosport 1 матч открытия нового сезона, в котором сразятся "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Торонто", — сообщили в пресс-службе телеканала.

    Источник: Р-Спорт

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    03.03.2016 14:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 4 марта 2016, 01:16

      Ооо! Да Елагин нынче в респекте) Молодцом Санёк!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 3 марта 2016, 17:44

      Ну и Канделаки дура.... Как можно Елагина убрать??? это просто....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      K8484 3 марта 2016, 15:45

      ну уж лучше чем на Хатч ТВ!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 3 марта 2016, 15:30

      Уткин крутой, Канделаки бомж

      4
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    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 3 марта 2016, 15:25

      как же Жиробас со своей сонной болезнью будет по ночам комментить? придется профилактировать литражом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Kollljan 3 марта 2016, 15:14

      Во сослали пацанов!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 3 марта 2016, 15:03

      Удачи Елагину! И возвращения на Большой футбол!

      5
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      Рейтинг: +26

      dima556 > Aztec58 3 марта 2016, 17:06

      согласен. лучший на данный момент комментатор)

      1
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      Рейтинг: +77

      Truly > Aztec58 3 марта 2016, 18:35

      Присоединяюсь

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