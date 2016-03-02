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    Хиддинк может получить должность в структуре «Челси»

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк может остаться в клубе и после завершения этого сезона.

    Владелец лондонского клуба Роман Абрамович хочет сохранить специалиста и готов предложить ему должность в клубной структуре. Контракт Хиддинка с "Челси" истекает летом, и, скорее всего, в следующем сезоне команду будет тренировать другой наставник.

    Напомним, что 69-летний Хиддинк возглавил "Челси" в конце декабря прошлого года, сменив на посту главного тренера португальца Жозе Моуринью. При Хиддинке результаты команды улучшились и теперь лондонцы претендуют на попадание в еврокубки.

    Источник: Daily Mail

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    02.03.2016 20:52
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