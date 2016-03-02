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    Ван Гаал доволен игрой Фосу-Менса в матче с «Арсеналом»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал дал оценку игре 18-летнего защитника Тимоти Фосу-Менса в дебютном матче против "Арсенала" (3:2).

    "В дубле Фосу-Менса уже играл на позиции крайнего защитника. Я был вынужден выпустить его на поле в матче с "Арсеналом", так как он очень скоростной игрок и быстр в работе с мячом. Он владеет дриблингом, умеет подавать, а также способен играть в центре обороны или полузащиты. Можно сказать, что он универсальный футболист.

    Впрочем, очень нелегко в таком возрасте выйти и сыграть за основную команду из-за высокой скорости игры, и особенно в поединке с "Арсеналом", который предпочитает быстро играть с мячом. Должен сказать, что Фосу-Менса справился с дебютом", - сказал ван Гаал.

    Напомним, что Фосу-Менса вышел на замену на 55-й минуте, заменив травмированного защитника Маркоса Рохо.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    02.03.2016 18:10
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