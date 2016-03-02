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    Рамос и Роналду хотят покинуть «Реал»

    Футболисты "Реала" - защитник Серхио Рамос и нападающий Криштиану Роналду решили покинуть клуб, сообщает El Chiringuito.

    Игроки обратились к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой выставить их на трансфер. Роналду был крайне разочарован поражением своей команды от "Атлетико" (0:1) в матче чемпионата Испании и на следующий день попросил президента продать его в другой клуб. В ответ на это, Перес попросил форварда успокоиться и думать о предстоящих матчах.

    Что касается Рамоса, то он просит руководство клуба рассмотреть все имеющиеся по нему предложения от других команд.

    Ранее Роналду заявил в интервью, что "Реал" мог бы занимать первое место, если бы остальные игроки выступали на его уровне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2016 16:50
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 2 марта 2016, 19:14

      Рамос же капитан! В трудное время для сливочных съеба...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Samat Taalai 2 марта 2016, 18:37

      Рамоса в МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 2 марта 2016, 18:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      купить в Барселону и сгноить на лавке выпускать только в Кубке Каталонии

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      mixon73 2 марта 2016, 18:00

      Надо их в дубль отправить

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 2 марта 2016, 17:34

      Бегут крысы с тонущего корабля

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 2 марта 2016, 16:55

      в МЮ оба

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Marchen 2 марта 2016, 17:00

      Только Луи выгнать сначала

      4
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