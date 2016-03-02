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    Английские клубы задумались о создании европейской суперлиги

    Английские гранды - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" вынашивают идею о создании европейской суперлиги.

    На этой неделе представители клубов провели встречу с американским миллиардером Стивеном Россом. На ней стороны обсуждали создание нового турнира - суперлиги. Планируется, что в нем будут участвовать европейские гранды. Клубы будут подписывать с суперлигой специальный контракт и их участие в турнире не будет зависеть от занятого места в национальном чемпионате.

    Подобная система действует в баскетбольной евролиге, где практически все клубы имеют длительные контракты на участие в турнире и лишь несколько команд могут пробиться через квалификацию.

    Стоит отметить, что разговоры о создании суперлиги периодически появляются уже много лет, но УЕФА каждый раз перехватывал инициативу у клубов и проводил реформы в еврокубках.

    Источник: The Sun

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    02.03.2016 12:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 2 марта 2016, 16:10

      А почему бы и нет!!!Сделать супер турнир из топ-5 чемпионатов,по 4 команды,и в круговую два тура!!Вместо кубка внутреннего сделать такой турнир,выявится настоящий Победитель,а то бывает в ЛЧ в 1/4,1/8 таким как Реал слабые и проходные команды достаются!!!Было бы очень круто!!!

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 2 марта 2016, 15:51

      Это неибежно иначе китай победит всех по отдельности

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 марта 2016, 13:56

      Хрень какая то,ЛЧ пусть для начала выиграют,гранды блин англицкие

      -1
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      Рейтинг: +9

      F.A.N995 2 марта 2016, 13:42

      Не знают как еще бабок срубит

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