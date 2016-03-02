Английские клубы задумались о создании европейской суперлиги

А почему бы и нет!!!Сделать супер турнир из топ-5 чемпионатов,по 4 команды,и в круговую два тура!!Вместо кубка внутреннего сделать такой турнир,выявится настоящий Победитель,а то бывает в ЛЧ в 1/4,1/8 таким как Реал слабые и проходные команды достаются!!!Было бы очень круто!!!
Английские гранды - "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси" вынашивают идею о создании европейской суперлиги.
На этой неделе представители клубов провели встречу с американским миллиардером Стивеном Россом. На ней стороны обсуждали создание нового турнира - суперлиги. Планируется, что в нем будут участвовать европейские гранды. Клубы будут подписывать с суперлигой специальный контракт и их участие в турнире не будет зависеть от занятого места в национальном чемпионате.
Подобная система действует в баскетбольной евролиге, где практически все клубы имеют длительные контракты на участие в турнире и лишь несколько команд могут пробиться через квалификацию.
Стоит отметить, что разговоры о создании суперлиги периодически появляются уже много лет, но УЕФА каждый раз перехватывал инициативу у клубов и проводил реформы в еврокубках.