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    Клопп: «Я идеально подхожу «Ливерпулю»

    Немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп остается уверен, что его выбрали не зря.

    "Я стопроцентно рад пройти это испытание. Чем больше я оцениваю ситуацию, тем лучше все кажется. Почему? Потому что я больше узнаю. Вы можете следить за моей историей.

    Я люблю испытания. Будучи моложе, я хотел стать врачом, помогать людям. Я люблю делать перемены и помогать, когда возможно. Не знаю, кого еще рассматривали владельцы, но я идеально подхожу этой команде.

    Проблемы есть, но мы способны их решить. Сколько потребуется времени? Время важно. В Англии никто не выигрывает пять или шесть лет подряд, поскольку все команды обеспечены", - сказал Клопп.

    Источник: FourFourTwo

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    02.03.2016 06:15
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