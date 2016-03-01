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    Хиддинк обещает выпустить Лофтус-Чика в ближайших матчах

    Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк доволен тем, что клубу удалось продлить контракт с полузащитником Рубеном Лофтус-Чиком.

    "В предстоящих матчах для него будут варианты. Он тренировался с нами, мы провели специальный анализ, как ему надо развиваться для его возраста. Он работает над этим, и это принесет плоды, потому что он еще молод.

    Когда я пришел, то решил, что ему 23-24 года по внешнему виду, но ему только 20 лет. Это значит, что у него большое будущее. Мы работали по конкретному плану, который определял, как он будет прогрессировать. Каждый игрок может развиваться, и у него тоже есть свое расписание и свой план работы", — сказал голландец.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.03.2016 10:46
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