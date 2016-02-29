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    Грабители приказали Инсинье забить гол в матче с «Фиорентиной»

    Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье и его жена Дженни Дароне стали жертвами ограбления.

    Сообщается, что когда Инсинье и его супруга, ехавшие в автомобиле, остановились на светофоре, к ним на мотоцикле подъехали вооруженные грабители. Угрожая оружием, преступники вырвали часы, бриллиантовый браслет и 800 евро наличных денег.

    Напоследок один из них сказал: "Забей гол "Фиорентине" в понедельник".

    "Лоренцо шокирован, но хорошо, что они тогда хотя бы не взяли с собой детей. Это был неприятный опыт, но с помощью футбола и друзей он переживает это", – прокомментировал инцидент агент Инсинье Антонио Оттаиано.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    29.02.2016 20:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 29 февраля 2016, 23:35

      "Забей гол "Фиорентине" в понедельник"...и в чём суть???Если бы была концовка типа "...и тогда мы всё вернём",тогда мотивация))) Или "...если не забьёшь,обкрадём ещё раз",тоже мотивация)))А так...непонятный грабитель)

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      Рейтинг: -4

      zepp61 29 февраля 2016, 21:21

      Если Инсинье сегодня забьёт нужно будет повнимательнее приглядеться к мотивационному опыту итальянских тиффози. Пожалуй поставлю на Инсиньё забьёт - коэффициент 3.22 в Лиге Ставок.

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