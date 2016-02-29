Грабители приказали Инсинье забить гол в матче с «Фиорентиной»

"Забей гол "Фиорентине" в понедельник"...и в чём суть???Если бы была концовка типа "...и тогда мы всё вернём",тогда мотивация))) Или "...если не забьёшь,обкрадём ещё раз",тоже мотивация)))А так...непонятный грабитель)
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье и его жена Дженни Дароне стали жертвами ограбления.
Сообщается, что когда Инсинье и его супруга, ехавшие в автомобиле, остановились на светофоре, к ним на мотоцикле подъехали вооруженные грабители. Угрожая оружием, преступники вырвали часы, бриллиантовый браслет и 800 евро наличных денег.
Напоследок один из них сказал: "Забей гол "Фиорентине" в понедельник".
"Лоренцо шокирован, но хорошо, что они тогда хотя бы не взяли с собой детей. Это был неприятный опыт, но с помощью футбола и друзей он переживает это", – прокомментировал инцидент агент Инсинье Антонио Оттаиано.