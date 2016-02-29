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    Раньери: «Канте пропустит два матча. Надеюсь, что только два»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери сообщил, что полузащитник Н’Голо Канте не поможет команде в ближайших играх.

    "Н’Голо Канте пропустит два матча. Я надеюсь, что только два. О чувствует небольшую боль в подколенном сухожилии. У него были проблемы на протяжении всего сезона, а теперь ему стало хуже, так что мы хотим, чтобы он отдохнул пару матчей. Затем, я думаю, он вернется", – сказал Раньери.

    Канте является одним из пяти футболистов "Лестера", которые сыграли во всех 27 встречах нынешнего сезона АПЛ. На счету игрока один гол и три результативные передачи. Кроме того, Канте совершил 111 отборов и столько же перехватов – больше, чем любой другой футболист АПЛ.

    Источник: The Sun

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    29.02.2016 19:00
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