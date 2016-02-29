Романцев: «Уэльс, Англия, Словакия – вполне удобные для нас соперники»

Бывший наставник сборной России Олег Романцев отметил, что под руководством Леонида Слуцкого национальная команда имеет шансы достойно выступить на предстоящем чемпионате Европы.

– Впереди чемпионат Европы. Чего ждать от сборной России во Франции?

– Надеюсь, сборной удастся выйти из группы. Да, мы не фавориты континентального первенства, но надежда на достойный результат есть. Группа нам отличная досталась: Уэльс, Англия, Словакия – вполне удобные для нас соперники. Конечно, неизвестно, в каком состоянии команды подойдут к первенству, но что касается состава – по-моему, группа очень интересная. Таких соперников можно и нужно обыгрывать.

– У кого из игроков "Спартака" есть шанс поехать на первенство?

– Когда я был тренером сборной, всегда повторял игрокам: "Ворота в команду открыты всем". Пока продолжается национальный чемпионат, у тренеров есть возможность смотреть на игроков и принимать решение. Тем более что нынешний главный тренер сборной Леонид Слуцкий в футболе соображает.