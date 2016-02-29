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  • Романцев: «Уэльс, Англия, Словакия – вполне удобные для нас соперники»

Романцев: «Уэльс, Англия, Словакия – вполне удобные для нас соперники»

29 февраля 2016, 15:48
3

Бывший наставник сборной России Олег Романцев отметил, что под руководством Леонида Слуцкого национальная команда имеет шансы достойно выступить на предстоящем чемпионате Европы.

– Впереди чемпионат Европы. Чего ждать от сборной России во Франции?

– Надеюсь, сборной удастся выйти из группы. Да, мы не фавориты континентального первенства, но надежда на достойный результат есть. Группа нам отличная досталась: Уэльс, Англия, Словакия – вполне удобные для нас соперники. Конечно, неизвестно, в каком состоянии команды подойдут к первенству, но что касается состава – по-моему, группа очень интересная. Таких соперников можно и нужно обыгрывать.

– У кого из игроков "Спартака" есть шанс поехать на первенство?

– Когда я был тренером сборной, всегда повторял игрокам: "Ворота в команду открыты всем". Пока продолжается национальный чемпионат, у тренеров есть возможность смотреть на игроков и принимать решение. Тем более что нынешний главный тренер сборной Леонид Слуцкий в футболе соображает.

Источник: Lenta
Чемпионат Европы Россия Россия Слуцкий Леонид Романцев Олег
Комментарии (3)
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Garrincha58
1456754913
для нас Молдова Казахстан и Лихтенштейн самые удобные соперники а ты иди лови рыбку может золотую поймаешь и попросишь у нее что нибудь для Спартака
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Aztec58
1456758030
Ага, как Тунис, Япония и Бельгия на ЧМ-02.
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андрей андреев
1456771930
Пингвины Антарктиды самые удобные.
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