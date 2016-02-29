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    Санчес летом может вернуться в Испанию

    Полузащитник "Астон Виллы" Карлос Санчес вызвал предметный интерес со стороны "Депортиво". Сообщается, что переход 30-летнего колумбийца может состояться в летнее трансферное окно. Напомним, Санчес уже выступал в Ла Лиге за "Эльче", после чего перебрался в Англию.

    Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за "Астон Виллу" в АПЛ 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Goal.com

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    29.02.2016 10:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 29 февраля 2016, 15:31

      Блять. Попался. Подумал про Алексиса. :D

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