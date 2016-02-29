Санчес летом может вернуться в Испанию

Полузащитник "Астон Виллы" Карлос Санчес вызвал предметный интерес со стороны "Депортиво". Сообщается, что переход 30-летнего колумбийца может состояться в летнее трансферное окно. Напомним, Санчес уже выступал в Ла Лиге за "Эльче", после чего перебрался в Англию.

Трансферная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет пять миллионов евро. В нынешнем сезоне хавбек провел за "Астон Виллу" в АПЛ 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.