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    Доля Усманова в «Арсенале» увеличилась до 30,04%

    Бизнесмен из России Алишер Усманов увеличил свою долю в "Арсенале", приобретя 18 965 акций. Теперь она составляет 30,04%.

    "Я привержен "Арсеналу" и с гордостью буду сохранять свою долю в качестве долгосрочных инвестиций. Моя семья получит удовольствие и извлечет выгоду для будущих поколений.

    Хочу только лучшего для "Арсенала" и готов сделать все необходимое, чтобы обеспечить клубу успех", – отметил Усманов.

    По оценкам Forbes состояние Усманова составляет 9,2 миллиарда фунтов. Напомним, наибольший пакет акций "канониров" (67%) принадлежит Стэну Кронке.

    Источник: Daily Mail

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    27.02.2016 13:30
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