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    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Ливерпулем»

    Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Отметим, что жребий свел между собой две английские команды "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", также на стадии 16 лучших друг с другом сыграют две испанские команды "Атлетик" и "Валенсия".

    Все пары 1/8 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:

    "Шахтер" (Украина) — "Андерлехт" (Бельгия),
    "Базель" (Швейцария) — "Севилья" (Испания),
    "Вильярреал" (Испания) — "Байер" (Германия),
    "Атлетик" (Испания) — "Валенсия" (Испания),
    "Ливерпуль" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия),
    "Спарта" (Чехия) — "Лацио" (Италия),
    "Боруссия" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия),
    "Фенербахче" (Турция) — "Брага" (Португалия).

    Источник: УЕФА

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    26.02.2016 15:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 28 февраля 2016, 00:33

      Ммм... Боруссия - Шпоры. Шикарно. И сразу вспоминается, как в прошлом году в Англии засудили Днепр.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 февраля 2016, 20:59

      еслибы локо и краснодар прошли.... возможно могли бы и 14 пройти.... ну эт так...из разряда рассуждений))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      serginho8 27 февраля 2016, 19:21

      некоторые пары достойны 1/4 лиги чемпионов!
      шахтер
      севилья
      вильярреал
      атлетик
      ливерпуль

      лацио
      БД
      фенер

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 февраля 2016, 21:14

      Будет на что посмотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 26 февраля 2016, 20:42

      Клопп, you'll never walk alone!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 февраля 2016, 19:21

      Равные пары, хохлам повезло

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 26 февраля 2016, 18:48

      хм. 3 бразильца в той игре у шакты теперь и не пошутить про сборную Бразилии. а так конечно же успеха в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 26 февраля 2016, 18:34

      Круть!

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 26 февраля 2016, 18:16

      Только Шахтер, пожалуй, фаворит в своей паре, а остальные - фифти-фифти.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 26 февраля 2016, 18:13

      Шахтеру повезло.

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