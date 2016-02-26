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    Деку: «Скоулз был лучше Лэмпарда и Джеррарда»

    Бывший полузащитник "Челси" Деку признался, что в Англии не было полузащитника сильнее Пола Скоулза из "Манчестер Юнайтед".

    "Я играл против многих гениев полузащиты вроде Джеррарда, выступал вместе с Лэмпардом в "Челси". Пол Скоулз был игроком совершенно другого плана, и он был лучшим полузащитником в Англии, и одним из лучших в мире.

    В Мадриде есть Мадрич; все еще играют Иньеста и Хави. В мое время таким игроком был Пол Скоулз", - сказал Деку.

    Источник: Squawka Football

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    26.02.2016 06:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 февраля 2016, 12:55

      Скоулза еще можно сравнивать с Джеррардом, но с Лэмпардом глупо. Фрэнк игрок вообще иного типажа. Таких игроков не было тогда, и нет сейчас.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 26 февраля 2016, 08:57

      Не Мадрич,а Модрич!!!

      3
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      Рейтинг: +16

      indie_jesus > Romio-xxx 26 февраля 2016, 14:02

      Может еще скажешь не Мадрид, а Модрид?

      -2
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