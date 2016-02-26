Деку: «Скоулз был лучше Лэмпарда и Джеррарда»

Скоулза еще можно сравнивать с Джеррардом, но с Лэмпардом глупо. Фрэнк игрок вообще иного типажа. Таких игроков не было тогда, и нет сейчас.
Бывший полузащитник "Челси" Деку признался, что в Англии не было полузащитника сильнее Пола Скоулза из "Манчестер Юнайтед".
"Я играл против многих гениев полузащиты вроде Джеррарда, выступал вместе с Лэмпардом в "Челси". Пол Скоулз был игроком совершенно другого плана, и он был лучшим полузащитником в Англии, и одним из лучших в мире.
В Мадриде есть Мадрич; все еще играют Иньеста и Хави. В мое время таким игроком был Пол Скоулз", - сказал Деку.