Деку: «Скоулз был лучше Лэмпарда и Джеррарда»

Бывший полузащитник "Челси" Деку признался, что в Англии не было полузащитника сильнее Пола Скоулза из "Манчестер Юнайтед".

"Я играл против многих гениев полузащиты вроде Джеррарда, выступал вместе с Лэмпардом в "Челси". Пол Скоулз был игроком совершенно другого плана, и он был лучшим полузащитником в Англии, и одним из лучших в мире.

В Мадриде есть Мадрич; все еще играют Иньеста и Хави. В мое время таким игроком был Пол Скоулз", - сказал Деку.