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    К ЧМ-2018 в России нарисуют памятную банкноту

    Студенты 25 художественных вузов России предложат свои идеи оформления памятной сторублевой банкноты, которая будет посвящена чемпионату мира-2018, сообщает itsmycity.ru.

    Акция берет свой старт 25 февраля, а к участию в ней допущены представители учебных заведений из 11 городов. Итоги конкурса организаторы обещают опубликовать 20 апреля.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Ростове-на-Дону, Саранске и Волгограде.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 10:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 февраля 2016, 18:23

      Не совсем понял?! А куда Екатеринбург продали???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 февраля 2016, 10:41

      Ух ты,круто!Ростов-на-Дону два раза написали,значит там будет больше всего игр...))))ахаха

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