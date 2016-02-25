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    Окслэд-Чэмберлен может пропустить Евро-2016

    Полузащитник "Арсенала" Алекс Окслэд-Чэмберлен может не сыграть во оставшихся матчах сезона. Дело в том, что футболист английской сборной получил сразу две травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:2).

    В результате столкновения с Хавьером Маскерано 22-летний игрок повредил не только связки правого колена, но и голеностоп. Напомним, что в том матче он был заменен на 50-й минуте.

    Как сообщает источник, сегодня Окслэд-Чемберлену предстоит МРТ, по результатам определятся сроки его восстановления. Есть предпосылки думать о том, что футболист пропустит Евро-2016.

    Источник: Daily Mail

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    25.02.2016 08:07
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