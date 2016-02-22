Траоре: «Челси» может победить в любом турнире»

Полузащитник "Челси" Бертран Траоре заявил, что лондонскому клубу по силам побеждать в любых турнирах.

"Челси" выиграл чемпионат Англии в прошлом году. Разумеется, мы можем победить в любом турнире. Нам просто нужно еще немного прибавить и биться на поле с максимальной самоотдачей. Я люблю серьезные испытания, поэтому всегда готов выйти на поле и показать, на что способен. Я ведь и тренируюсь всегда ради этого", –рассказал Траоре.