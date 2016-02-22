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    Траоре: «Челси» может победить в любом турнире»

    Полузащитник "Челси" Бертран Траоре заявил, что лондонскому клубу по силам побеждать в любых турнирах.

    "Челси" выиграл чемпионат Англии в прошлом году. Разумеется, мы можем победить в любом турнире. Нам просто нужно еще немного прибавить и биться на поле с максимальной самоотдачей. Я люблю серьезные испытания, поэтому всегда готов выйти на поле и показать, на что способен. Я ведь и тренируюсь всегда ради этого", –рассказал Траоре.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.02.2016 13:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +62

      jinhae 22 февраля 2016, 23:22

      траоре радует, видно что ему объяснили после прошлого мачта, что он многовато там стоял

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      Рейтинг: +1055

      3ton 22 февраля 2016, 16:40

      чемпионшип , их турнир

      0
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      Рейтинг: +545

      kachan63 22 февраля 2016, 14:06

      Фантазёр!

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      Рейтинг: -92

      Raxor 22 февраля 2016, 13:53

      сити 5-1 выиграли и теперь любой турнир на изи..

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