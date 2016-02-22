«Шрусбери Таун» - «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция

22 февраля состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграют "Шрусбери Таун" и "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы приложить максимум усилий, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:45. Не пропустите!