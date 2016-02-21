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    Зидан: «У нас не пошла игра во втором тайме»

    Наставник "Реала" Зинедин Зидан после ничейного поединка против "Малаги" (1:1) заявил, что команда, несмотря на потерю очков, имеет шансы на чемпионство.

    "Шансы на чемпионство никуда не делись, и потеря двух очков не заставит опустить нас руки. Нас ждет еще 13 игр чемпионата. Вы можете думать, что мы лишились шансов побороться за победу в Примере, однако и я, и мои игроки придерживаемся другого мнения.

    Наши конкуренты тоже могут недосчитаться очков, но меня не беспокоят другие команды. Мы намерены бороться за титул и дальше, и несмотря на сложность этой задачи, будем цепляться за любую возможность до самого последнего тура.

    У нас не вышла игра во второй половине, но в целом мы играли не так уж и плохо. Мы имели возможности забить гол и положить конец интриге, но мы также могли и вовсе проиграть", – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    21.02.2016 20:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 22 февраля 2016, 08:37

      еслибы судья после защитанного из оффсайда гола, защитал незабитый гол с пенальти...то да...реал бы выиграл...а вобще таких судей не зря стали расстреливать...и кстати...зидан чтото говорит про второй тайм...а в первом тайме игра задалась?))

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 21 февраля 2016, 23:27

      а ведь кому то еще играть с АТМ и непобедмой Барселоной в ла лиге.... еще ниже опуститесь

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2016, 21:58

      Если бы Криштиану забил бы пенальти...возможно тогда бы выиграли)

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